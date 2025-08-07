Logo R7.com
Cinzas de Preta Gil serão transformadas em diamante

Parte das cinzas de Preta Gil será eternizada de uma maneira tão única quanto ela: em...

Parte das cinzas de Preta Gil será eternizada de uma maneira tão única quanto ela: em forma de diamante. A informação foi revelada pela imprensa carioca e mostra como a família da artista, que morreu aos 50 anos após lutar contra um câncer colorretal, tem seguido à risca os desejos deixados por ela.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre essa homenagem emocionante.

