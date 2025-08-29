Logo R7.com
Cissa Guimarães abre o jogo sobre ensaio nu para a Playboy nos anos 90: 'Fiquei arrasada'

A atriz Cissa Guimarães não tem papas na língua quando o assunto é relembrar histórias da própria vida. Em uma entrevista animada ao podcast Pé no Sofá Pod, comandado por Flávia Alessandra e Giulia Costa, a apresentadora relembrou os bastidores de sua primeira capa para a revista Playboy, nos anos 90, aos 34 anos, e revelou o motivo que a fez aceitar o convite.

Para saber mais sobre essa história emocionante e divertida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

