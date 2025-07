Climão? Virginia Fonseca dá unfollow em Ana Castela após possível affair com Zé Felipe O clima esquentou nas redes sociais após um movimento de Virginia no Instagram. A influenciadora, que... Portal Pop Mais|Do R7 29/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 29/07/2025 - 15h38 ) twitter

Climão? Virginia Fonseca dá unfollow em Ana Castela após possível affair com Zé Felipe Portal Pop Mais

O clima esquentou nas redes sociais após um movimento de Virginia no Instagram. A influenciadora, que recentemente anunciou o fim do casamento com Zé Felipe, deixou de seguir Ana Castela na rede social, justamente pouco depois em que os dois cantores foram apontados como um possível novo casal.

Para saber mais sobre essa polêmica e as reações nas redes sociais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

