Como surgiu a história da suposta traição de David Luiz?
David Luiz, 38 anos, ex-Flamengo e Fortaleza, viu seu nome envolvido em uma polêmica nesta semana....
David Luiz, 38 anos, ex-Flamengo e Fortaleza, viu seu nome envolvido em uma polêmica nesta semana. O zagueiro, que também defendeu a Seleção Brasileira, foi acusado de traição por uma mulher identificada como Karol Cavalcante.
David Luiz, 38 anos, ex-Flamengo e Fortaleza, viu seu nome envolvido em uma polêmica nesta semana. O zagueiro, que também defendeu a Seleção Brasileira, foi acusado de traição por uma mulher identificada como Karol Cavalcante.
Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: