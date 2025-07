Conheça Igor Rocha, o confeiteiro que popularizou o “Morango do Amor” Se você usa as redes sociais, com certeza já deve ter se deparado com a famosa... Portal Pop Mais|Do R7 23/07/2025 - 15h18 (Atualizado em 23/07/2025 - 15h18 ) twitter

morango do amor igor rocha Portal Pop Mais

Se você usa as redes sociais, com certeza já deve ter se deparado com a famosa receita do “Morango do Amor”. A guloseima se tornou um dos assuntos mais comentados no país nos últimos dias. Mas de onde ela veio? A resposta é simples e brasileira: o responsável por popularizar o doce é o jovem Igor Rocha, de 25 anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre a trajetória desse confeiteiro que conquistou o Brasil!

