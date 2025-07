Conheça Mauro Poggi, do reality Terceira Metade Mauro Poggi tem dado o que falar com a sua participação no reality “Terceira Metade”, do... Portal Pop Mais|Do R7 31/07/2025 - 20h38 (Atualizado em 31/07/2025 - 20h38 ) twitter

Conheça Mauro Poggi, do reality Terceira Metade Portal Pop Mais

Mauro Poggi tem dado o que falar com a sua participação no reality “Terceira Metade”, do Globoplay. Recentemente, o rapaz viralizou após aparecer beijando vários rapazes na frente da namorada.

