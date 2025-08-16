Conheça Patixa Teló, a influencer que virou fenômeno de inclusão e carisma no Brasil Nascida em Juruti, no interior do Pará, Patixa Teló é o alter ego de Antônio Luiz... Portal Pop Mais|Do R7 16/08/2025 - 14h37 (Atualizado em 16/08/2025 - 14h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Patixa Teló Portal Pop Mais

Nascida em Juruti, no interior do Pará, Patixa Teló é o alter ego de Antônio Luiz Souza da Silva, uma personalidade que conquistou o Brasil com sua espontaneidade, humor e autenticidade. Moradora de Manaus, ela se tornou um verdadeiro ícone popular, símbolo de resistência e representatividade para pessoas com síndrome de Down e também para a comunidade LGBTQIAPN+.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre a trajetória inspiradora de Patixa Teló!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Hytalo Santos é acusado de levar adolescente a prostíbulo em São Paulo

Paulo Sérgio de Almeida, diretor de filmes da Xuxa, morre aos 80 anos

Filho de Faustão atualiza estado de saúde do apresentador e rebate fake news