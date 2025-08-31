Conheça Thomas Wadhouse, o homem com o maior nariz já registrado na história
Um personagem curioso do século XVIII voltou a chamar a atenção do público: Thomas Wadhouse, também conhecido como Thomas Wedders, natural de Yorkshire, no norte da Inglaterra. Ele é lembrado até hoje por um feito insólito — possuir o maior nariz do mundo, que, segundo relatos da época, media cerca de 19 centímetros de comprimento. O Guinness World Records reconhece o caso como o mais extremo já documentado.
