Conheça Thomas Wadhouse, o homem com o maior nariz já registrado na história Um personagem curioso do século XVIII voltou a chamar a atenção do público: Thomas Wadhouse, também... Portal Pop Mais|Do R7 31/08/2025 - 18h58 (Atualizado em 31/08/2025 - 18h58 )

Um personagem curioso do século XVIII voltou a chamar a atenção do público: Thomas Wadhouse, também conhecido como Thomas Wedders, natural de Yorkshire, no norte da Inglaterra. Ele é lembrado até hoje por um feito insólito — possuir o maior nariz do mundo, que, segundo relatos da época, media cerca de 19 centímetros de comprimento. O Guinness World Records reconhece o caso como o mais extremo já documentado.

