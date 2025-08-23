Dado Dolabella coleciona polêmicas e já foi acusado de agressão outras vezes; relembre
O nome de Dado Dolabella volta a ser envolvido em polêmicas de violência contra mulheres ao...
O nome de Dado Dolabella volta a ser envolvido em polêmicas de violência contra mulheres ao ter sido acusado de agressão física contra Wanessa Camargo durante uma confraternização no Rio de Janeiro. Mas, antes mesmo do relacionamento com a cantora, o ator já havia sido acusado por ex-namoradas de agressões físicas e verbais, acumulando processos e condenações ao longo dos anos.
Para saber mais sobre a trajetória polêmica de Dado Dolabella, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
