Dani Calabresa dá à luz Bernardo, seu primeiro filho: 'Melhor sensação do mundo' O primeiro filho da humorista Dani Calabresa nasceu na terça-feira, dia 8, na maternidade Pro Matre... Portal Pop Mais|Do R7 17/07/2025 - 12h58 (Atualizado em 17/07/2025 - 12h58 )

dani calabresa Portal Pop Mais

O primeiro filho da humorista Dani Calabresa nasceu na terça-feira, dia 8, na maternidade Pro Matre em São Paulo. A atriz revelou a notícia do nascimento do seu filho nesta última quinta-feira, dia 17. O bebê, que se chama Bernardo, é fruto de sua união com o publicitário Richard Neuman, com quem mantém um relacionamento desde 2020.

