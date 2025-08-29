David Luiz é acusado de ameaçar amante e citar caso Eliza Samudio como forma de intimidação
O caso do zagueiro David Luiz, com passagem pela Seleção Brasileira, ganhou um novo capítulo após denúncias envolvendo sua relação extraconjugal com Karol Cavalcante. O jogador teria oferecido R$ 100 mil para que a mulher permanecesse em silêncio sobre os detalhes do relacionamento.
Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
