David Luiz se envolve em polêmica após suposta traição vir a público Noivo e pai de duas meninas, o jogador David Luiz teve seu nome envolvido em uma... Portal Pop Mais|Do R7 22/08/2025 - 12h59 (Atualizado em 22/08/2025 - 12h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

David Luiz se envolve em polêmica após suposta traição vir a público Portal Pop Mais

Noivo e pai de duas meninas, o jogador David Luiz teve seu nome envolvido em uma grande polêmica após uma mulher afirmar que manteve um relacionamento com o zagueiro. A história, até então mantida em sigilo, veio à tona com detalhes revelados pela própria envolvida, Karol Cavalcante, que afirma ter vivido momentos íntimos com o atleta.

Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Ingrid Lima revela reviravolta e segue nova fase após polêmica com Vinícius Tobias e vendedor de açaí; relembre

Emmy 2025: tudo o que você precisa saber para assistir

‘Guerra dos Tênis: Adidas vs. Puma’: o que sabemos sobre a nova série do Disney+