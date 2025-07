De biquíni na Grécia, Maisa posa em passeio e exibe corpão: “Sem sinal e sem defeitos!”; veja fotos Maisa Silva, de apenas 23 anos, parou a internet nesta terça-feira (29) ao compartilhar um verdadeiro... Portal Pop Mais|Do R7 30/07/2025 - 13h19 (Atualizado em 30/07/2025 - 13h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

De biquíni na Grécia, Maisa posa em passeio e exibe corpão: “Sem sinal e sem defeitos!”; veja fotos Portal Pop Mais

Maisa Silva, de apenas 23 anos, parou a internet nesta terça-feira (29) ao compartilhar um verdadeiro álbum dos sonhos no Instagram. Em clima de verão europeu, a atriz e apresentadora apareceu deslumbrante em cliques de biquíni durante um passeio de barco pelas águas cristalinas da Grécia, e fez questão de destacar o melhor da experiência: “This and no signal…” (“Isso e sem sinal”, em tradução livre), escreveu ela, deixando claro que estava off do mundo e on com a natureza paradisíaca.

Para mais detalhes e fotos incríveis, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Campeã olímpica morre após expedição em montanha

Dean Cain critica novo ‘Superman’ e elogia Trump: ‘Uma das pessoas mais empáticas que conheço’

Quem era a diretora de marketing das equipes de É o Tchan e Pabllo que morreu em acidente de carro