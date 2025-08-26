Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Documentário da ESPN retrata romance de Taylor Swift e Travis Kelce nos bastidores do Kansas City Chiefs

A relação entre a cantora Taylor Swift e o jogador Travis Kelce, astro do Kansas City...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

romance Taylor Swift Travis Kelce documentario Portal Pop Mais

A relação entre a cantora Taylor Swift e o jogador Travis Kelce, astro do Kansas City Chiefs, ganhou destaque em uma nova produção da ESPN. A série documental The Kingdom, com seis episódios, apresenta os bastidores da equipe de futebol americano e inclui momentos marcantes do romance entre a estrela pop e o atleta, iniciado em setembro de 2023.

Para saber mais sobre essa produção que une esporte e cultura pop, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.