Dodô, baterista do Karametade, morre aos 52 anos vítima de câncer Douglas Souza Arruda, conhecido no meio musical como Dodô, morreu nesta terça-feira (22/7), aos 52 anos.... Portal Pop Mais|Do R7 22/07/2025 - 16h18 (Atualizado em 22/07/2025 - 16h18 )

karametade Portal Pop Mais

Douglas Souza Arruda, conhecido no meio musical como Dodô, morreu nesta terça-feira (22/7), aos 52 anos. Ele fazia parte do Karametade, que alcançou o sucesso nacional na década de 1990. Douglas enfrentava um um câncer do tipo melanoma. O falecimento foi confirmado por Vavá, vocalista do grupo, por meio das redes sociais.

Consulte no nosso parceiro Portal Pop Mais para saber mais sobre a trajetória de Dodô e o impacto de sua perda na música brasileira.

