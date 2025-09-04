Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Dois ex-namorados de Mel Maia estão na Seleção Brasileira; saiba quem

A Seleção Brasileira entra em campo nesta quinta-feira (4) para enfrentar o Chile, em partida marcada...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

mel maia romance jogadores Portal Pop Mais

A Seleção Brasileira entra em campo nesta quinta-feira (4) para enfrentar o Chile, em partida marcada por uma curiosidade fora das quatro linhas: dois dos jogadores convocados por Carlo Ancelotti já tiveram relacionamentos com a atriz Mel Maia, de 21 anos. Trata-se de João Pedro, de 23 anos, e Jean Lucas, de 27.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa história!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.