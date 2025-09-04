Dois ex-namorados de Mel Maia estão na Seleção Brasileira; saiba quem
A Seleção Brasileira entra em campo nesta quinta-feira (4) para enfrentar o Chile, em partida marcada...
A Seleção Brasileira entra em campo nesta quinta-feira (4) para enfrentar o Chile, em partida marcada por uma curiosidade fora das quatro linhas: dois dos jogadores convocados por Carlo Ancelotti já tiveram relacionamentos com a atriz Mel Maia, de 21 anos. Trata-se de João Pedro, de 23 anos, e Jean Lucas, de 27.
A Seleção Brasileira entra em campo nesta quinta-feira (4) para enfrentar o Chile, em partida marcada por uma curiosidade fora das quatro linhas: dois dos jogadores convocados por Carlo Ancelotti já tiveram relacionamentos com a atriz Mel Maia, de 21 anos. Trata-se de João Pedro, de 23 anos, e Jean Lucas, de 27.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa história!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa história!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: