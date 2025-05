Eduardo Costa assusta a web ao surgir careca: ‘Bomba demais’ Cantor abriu o jogo e revelou que passou por um transplante capilar Portal Pop Mais|Do R7 19/05/2025 - 14h45 (Atualizado em 19/05/2025 - 14h46 ) twitter

Eduardo Costa surge careca em show Reprodução/Instagram @eduardocosta





Na última sexta-feira (16), Eduardo Costa surpreendeu o público ao surgir de careca durante uma apresentação. A mudança no visual chamou atenção, e o cantor decidiu abrir o jogo nas redes sociais: passou por um transplante capilar. Em entrevista ao perfil Conceito Sertanejo, ele contou os motivos que o levaram à decisão.

Com bom humor, Eduardo disse que a ideia de raspar a cabeça partiu de sua esposa, Mariana Polastreli. “Obediência à esposa. Manda quem pode, obedece quem tem amor aos dentes”, brincou o artista, que está casado há dois anos.

O sertanejo revelou que enfrentava queda de cabelo há algum tempo, intensificada durante a pandemia. “Usei muito anabolizante no passado, e isso teve consequência. Na pandemia veio o estresse, tomei a vacina e aí o cabelo foi embora”, relatou. Ele também comentou que as entradas e o afinamento dos fios no topo da cabeça o incomodavam visualmente.

Sobre o pós-operatório, Eduardo não escondeu as dificuldades. “Os três primeiros dias são bem chatos. Dormir é complicado, você tem que ficar quase sentado. Depois, começa a coçar quando vai cicatrizando, mas agora está tudo certo”, disse.

Mesmo com as críticas que poderia receber, o cantor decidiu encarar o palco sem disfarces. “Sabia que ia causar estranhamento, até eu estranhei no começo. Mas estou ali para cantar, não para parecer bonito. Não ligo mais para haters. Quem quer falar mal, vai falar até se você estiver ajudando alguém”, concluiu.