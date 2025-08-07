Eliana celebra 20 anos de carreira com estreia aos domingos na TV aberta A apresentadora Eliana comemora, nesta quinta-feira (07), os 20 anos da sua estreia aos domingos da... Portal Pop Mais|Do R7 07/08/2025 - 14h19 (Atualizado em 07/08/2025 - 14h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Eliana Portal Pop Mais

A apresentadora Eliana comemora, nesta quinta-feira (07), os 20 anos da sua estreia aos domingos da TV aberta — faixa pela qual é constantemente associada. Sua trajetória no dia mais concorrido da televisão brasileira começou neste dia em 2005, com o programa “Tudo É Possível”, na Record.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as novidades da carreira da Eliana!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Ana Paula Siebert se despede das férias na Flórida com fotos na praia; veja

Nora de Ratinho agradece apoio após desabafo sobre maternidade atípica

Ex-participante do ‘MasterChef’ morre em trágico acidente aos 38 anos