Em meio a rumores de romance, Zé Felipe aparece no show de Ana Castela
Zé Felipe roubou a cena na noite deste domingo (17), ao aparecer no show de Ana...
Zé Felipe roubou a cena na noite deste domingo (17), ao aparecer no show de Ana Castela, em Buritama, no interior de São Paulo. O cantor, de 27 anos, foi clicado nos bastidores e até posou ao lado da boiadeira, aumentando ainda mais a curiosidade sobre os rumores de um possível affair entre os dois.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre essa história intrigante!
