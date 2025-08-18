Logo R7.com
Em meio a rumores de romance, Zé Felipe aparece no show de Ana Castela

Zé Felipe roubou a cena na noite deste domingo (17), ao aparecer no show de Ana Castela, em Buritama, no interior de São Paulo. O cantor, de 27 anos, foi clicado nos bastidores e até posou ao lado da boiadeira, aumentando ainda mais a curiosidade sobre os rumores de um possível affair entre os dois.

