Em meio a suspeita de comeback, Britney Spears aparece nas redes sociais soltando a voz
Em meio a um turbilhão de especulações sobre um possível retorno à música, Britney Spears surpreendeu...
Em meio a um turbilhão de especulações sobre um possível retorno à música, Britney Spears surpreendeu seus fãs ao aparecer nas redes sociais cantando, algo raro desde que se afastou da carreira artística. A gravação foi publicada nesta semana no Instagram da cantora e, embora simples, fez barulho: foi a primeira vez em muito tempo que Britney deixou que seus 41,8 milhões de seguidores ouvissem sua voz de forma crua, sem filtros, sem playback. Uma fagulha de esperança para quem sonha com o comeback da Princesa do Pop.
Para saber mais sobre essa nova fase de Britney e o que pode estar por vir, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
