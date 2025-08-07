Em meio a suspeita de comeback, Britney Spears aparece nas redes sociais soltando a voz Em meio a um turbilhão de especulações sobre um possível retorno à música, Britney Spears surpreendeu... Portal Pop Mais|Do R7 07/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 07/08/2025 - 13h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em meio a suspeita de comeback, Britney Spears aparece nas redes sociais soltando a voz Portal Pop Mais

Em meio a um turbilhão de especulações sobre um possível retorno à música, Britney Spears surpreendeu seus fãs ao aparecer nas redes sociais cantando, algo raro desde que se afastou da carreira artística. A gravação foi publicada nesta semana no Instagram da cantora e, embora simples, fez barulho: foi a primeira vez em muito tempo que Britney deixou que seus 41,8 milhões de seguidores ouvissem sua voz de forma crua, sem filtros, sem playback. Uma fagulha de esperança para quem sonha com o comeback da Princesa do Pop.

Para saber mais sobre essa nova fase de Britney e o que pode estar por vir, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Jason Momoa desabafa sobre experiência de quase morte: ‘Desisti da minha vida’

Xuxa celebra os planos de gravidez de Sasha e faz revelação: ‘Vontade de ser avó’

Recluso desde 2017, José Mayer surge diferente nas redes sociais e internautas se surpreendem