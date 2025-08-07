Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Em meio a suspeita de comeback, Britney Spears aparece nas redes sociais soltando a voz

Em meio a um turbilhão de especulações sobre um possível retorno à música, Britney Spears surpreendeu...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Em meio a suspeita de comeback, Britney Spears aparece nas redes sociais soltando a voz Portal Pop Mais

Em meio a um turbilhão de especulações sobre um possível retorno à música, Britney Spears surpreendeu seus fãs ao aparecer nas redes sociais cantando, algo raro desde que se afastou da carreira artística. A gravação foi publicada nesta semana no Instagram da cantora e, embora simples, fez barulho: foi a primeira vez em muito tempo que Britney deixou que seus 41,8 milhões de seguidores ouvissem sua voz de forma crua, sem filtros, sem playback. Uma fagulha de esperança para quem sonha com o comeback da Princesa do Pop.

Para saber mais sobre essa nova fase de Britney e o que pode estar por vir, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.