Em viagem a Dubai, Virgínia Fonseca se hospeda em hotel com diárias de até R$ 500 mil

Virgínia Fonseca escolheu Dubai como cenário de sua mais recente viagem internacional, e não poupou esforços para transformar os dias nos Emirados Árabes em uma experiência para lá de exclusiva. A influenciadora embarcou acompanhada dos três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, além de babás e amigos, entre eles o inseparável Lucas Guedez. Entre passeios, registros nas redes sociais e momentos em família, a viagem também marcou mais um capítulo da vida de Virgínia após o término com o cantor Zé Felipe, anunciado em maio deste ano, que colocou fim a um dos relacionamentos mais acompanhados da internet brasileira.

