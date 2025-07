Emissora nega piora de Edu Guedes: “Se recuperando” Na manhã desta terça-feira (8), foram divulgadas novas informações a respeito do estado de saúde do... Portal Pop Mais|Do R7 08/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 08/07/2025 - 15h58 ) twitter

Emissora nega piora de Edu Guedes: Portal Pop Mais

Na manhã desta terça-feira (8), foram divulgadas novas informações a respeito do estado de saúde do apresentador Edu Guedes, desmentindo os boatos de que ele teria apresentado uma piora após se submeter à cirurgia para retirada de um câncer no pâncreas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as atualizações sobre a saúde de Edu Guedes!

