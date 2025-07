Empresa lança boneca Barbie com diabetes Pela primeira vez em mais de 65 anos de história, a empresa Mattel, criadora da icônica... Portal Pop Mais|Do R7 09/07/2025 - 18h38 (Atualizado em 09/07/2025 - 18h38 ) twitter

Pela primeira vez em mais de 65 anos de história, a empresa Mattel, criadora da icônica boneca Barbie, representará todas as crianças portadoras do diabetes tipo 1 com um novo modelo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes sobre essa importante inovação!

