Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Empresário de Porto Alegre deixa todos os bens para Neymar em testamento

Um empresário de 30 anos, morador de Porto Alegre (RS), registrou em cartório a decisão de...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Empresário de Porto Alegre deixa todos os bens para Neymar em testamento Portal Pop Mais

Um empresário de 30 anos, morador de Porto Alegre (RS), registrou em cartório a decisão de deixar todo o seu patrimônio para o jogador Neymar Jr. A medida foi oficializada há cinco dias no 9º Tabelionato de Notas da capital gaúcha. O motivo, segundo o próprio empresário, é a admiração e a identificação que sente pelo atleta.

Para saber mais sobre essa história inusitada, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.