Empresário de Porto Alegre deixa todos os bens para Neymar em testamento
Um empresário de 30 anos, morador de Porto Alegre (RS), registrou em cartório a decisão de deixar todo o seu patrimônio para o jogador Neymar Jr. A medida foi oficializada há cinco dias no 9º Tabelionato de Notas da capital gaúcha. O motivo, segundo o próprio empresário, é a admiração e a identificação que sente pelo atleta.
Para saber mais sobre essa história inusitada, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
