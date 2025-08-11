Empresário de Porto Alegre deixa todos os bens para Neymar em testamento Um empresário de 30 anos, morador de Porto Alegre (RS), registrou em cartório a decisão de... Portal Pop Mais|Do R7 11/08/2025 - 11h39 (Atualizado em 11/08/2025 - 11h39 ) twitter

Um empresário de 30 anos, morador de Porto Alegre (RS), registrou em cartório a decisão de deixar todo o seu patrimônio para o jogador Neymar Jr. A medida foi oficializada há cinco dias no 9º Tabelionato de Notas da capital gaúcha. O motivo, segundo o próprio empresário, é a admiração e a identificação que sente pelo atleta.

Para saber mais sobre essa história inusitada, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

