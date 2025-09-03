Empresário gaúcho deixa herança bilionária para Neymar Jr. Um empresário de 31 anos, natural do Rio Grande do Sul, registrou em cartório um testamento... Portal Pop Mais|Do R7 03/09/2025 - 16h58 (Atualizado em 03/09/2025 - 16h58 ) twitter

Um empresário de 31 anos, natural do Rio Grande do Sul, registrou em cartório um testamento inusitado: todo o seu patrimônio será deixado para o jogador Neymar Jr., atual camisa 10 do Santos. A fortuna estimada do empresário ultrapassa os R$ 6 bilhões (cerca de US$ 1,01 bilhão).

Para saber mais sobre essa surpreendente história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

