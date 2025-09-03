Empresário gaúcho deixa herança bilionária para Neymar Jr.

Logo R7.com
Um empresário de 31 anos, natural do Rio Grande do Sul, registrou em cartório um testamento inusitado: todo o seu patrimônio será deixado para o jogador Neymar Jr., atual camisa 10 do Santos. A fortuna estimada do empresário ultrapassa os R$ 6 bilhões (cerca de US$ 1,01 bilhão).

