Enrique Iglesias e Anna Kournikova esperam quarto filho: “Extasiados”

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Enrique Iglesias, de 50 anos, e Anna Kournikova, de 44, estão prestes a aumentar a família!. A ex-tenista foi vista em Miami exibindo a barriguinha de grávida enquanto deixava os filhos na escola. O casal, que já é pai de três crianças, aguarda o quarto bebê ainda este ano.

