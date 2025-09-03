Logo R7.com
Entenda a treta entre o filho de Ozzy Osbourne e Roger Waters

O ex-integrante do Pink Floyd, Roger Waters, virou alvo de críticas de Jack Osbourne depois de...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

O ex-integrante do Pink Floyd, Roger Waters, virou alvo de críticas de Jack Osbourne depois de fazer declarações consideradas insensíveis sobre o lendário vocalista do Black Sabbath, Ozzy Osbourne, que faleceu no dia 22 de julho, após um show de despedida.

Para saber mais sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

