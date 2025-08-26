Esposa de Bruce Willis desabafa sobre saúde do marido: “O cérebro está falhando”
Emma Heming Willis, esposa de Bruce Willis, falou abertamente sobre o estado de saúde do ator, que foi diagnosticado com demência frontotemporal há dois anos. Em entrevista prévia ao especial Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey, ela explicou que, apesar do diagnóstico, Bruce ainda mantém boa mobilidade e saúde física, mas apresenta alterações cognitivas significativas.
