Esposa de Bruce Willis desabafa sobre saúde do marido: “O cérebro está falhando”

Emma Heming Willis, esposa de Bruce Willis, falou abertamente sobre o estado de saúde do ator,...

Emma Heming Willis, esposa de Bruce Willis, falou abertamente sobre o estado de saúde do ator, que foi diagnosticado com demência frontotemporal há dois anos. Em entrevista prévia ao especial Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey, ela explicou que, apesar do diagnóstico, Bruce ainda mantém boa mobilidade e saúde física, mas apresenta alterações cognitivas significativas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre o desabafo de Emma sobre a saúde de Bruce.

