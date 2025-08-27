Esposa de Bruce Willis fala sobre estado de saúde do ator: ‘Seu cérebro está falhando’ Emma Heming Willis, de 47 anos, abriu o coração para a jornalista Diane Sawyer ao falar... Portal Pop Mais|Do R7 27/08/2025 - 08h58 (Atualizado em 27/08/2025 - 08h58 ) twitter

Emma Heming Willis, de 47 anos, abriu o coração para a jornalista Diane Sawyer ao falar sobre a vida ao lado do marido, Bruce Willis, de 70 anos, que foi diagnosticado com demência frontotemporal (FTD). A família do ator revelou em 2022 que ele sofria de afasia, condição que afeta a comunicação, levando-o a se aposentar. Menos de um ano depois, veio a confirmação da demência, uma doença sem cura.

