Esposa de Bruce Willis fala sobre estado de saúde do ator: ‘Seu cérebro está falhando’
Emma Heming Willis, de 47 anos, abriu o coração para a jornalista Diane Sawyer ao falar sobre a vida ao lado do marido, Bruce Willis, de 70 anos, que foi diagnosticado com demência frontotemporal (FTD). A família do ator revelou em 2022 que ele sofria de afasia, condição que afeta a comunicação, levando-o a se aposentar. Menos de um ano depois, veio a confirmação da demência, uma doença sem cura.
