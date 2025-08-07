Logo R7.com
Estrela de ‘Grey’s Anatomy’ revela diagnóstico de doença autoimune após sintomas alarmantes

A atriz britânica Camilla Luddington, conhecida por interpretar a Dra. Jo Wilson em Grey’s Anatomy, revelou...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Camilla Luddington, estrela de 'Grey’s Anatomy' - Foto: Reprodução/ Redes Sociais Portal Pop Mais

A atriz britânica Camilla Luddington, conhecida por interpretar a Dra. Jo Wilson em Grey’s Anatomy, revelou ter sido diagnosticada com hipotireoidismo de Hashimoto, uma doença autoimune que ataca a glândula tireoide. A informação foi compartilhada em seu podcast Call It What It Is.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre a luta da atriz contra a doença!

