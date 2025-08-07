Estrela de ‘Grey’s Anatomy’ revela diagnóstico de doença autoimune após sintomas alarmantes
A atriz britânica Camilla Luddington, conhecida por interpretar a Dra. Jo Wilson em Grey’s Anatomy, revelou...
A atriz britânica Camilla Luddington, conhecida por interpretar a Dra. Jo Wilson em Grey’s Anatomy, revelou ter sido diagnosticada com hipotireoidismo de Hashimoto, uma doença autoimune que ataca a glândula tireoide. A informação foi compartilhada em seu podcast Call It What It Is.
A atriz britânica Camilla Luddington, conhecida por interpretar a Dra. Jo Wilson em Grey’s Anatomy, revelou ter sido diagnosticada com hipotireoidismo de Hashimoto, uma doença autoimune que ataca a glândula tireoide. A informação foi compartilhada em seu podcast Call It What It Is.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre a luta da atriz contra a doença!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre a luta da atriz contra a doença!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: