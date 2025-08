Estrela de ‘Round 6’ protagoniza dorama no Prime Video Ele ficou conhecido no mundo todo por Round 6, e agora Lee Jung-jae está de volta,... Portal Pop Mais|Do R7 05/08/2025 - 13h59 (Atualizado em 05/08/2025 - 13h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Estrela de 'Round 6' protagoniza dorama no Prime Video Portal Pop Mais

Ele ficou conhecido no mundo todo por Round 6, e agora Lee Jung-jae está de volta, mas em um clima totalmente diferente. O Prime Video anunciou a nova série sul-coreana Nice to Not Meet You, novo dorama que aposta na mistura entre bastidores do showbiz, jornalismo e comédia romântica. E sim, o ator é o protagonista da vez!

Para saber mais sobre essa nova produção e o que esperar dela, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Jane Morgan, intérprete de “Fascination”, morre aos 101 anos

Equipe desmente internação de Alcione

Edu Guedes se emociona em retorno à TV