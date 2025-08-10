Ex-assessora de Hytalo Santos vai à polícia contra Felca Williana Lucena, ex-assessora de Hytalo Santos, abriu um Boletim de Ocorrência contra Felca depois de aparecer... Portal Pop Mais|Do R7 10/08/2025 - 09h37 (Atualizado em 10/08/2025 - 09h37 ) twitter

Felca processou perfis que associaram seu nome ao crime de pedofilia. Portal Pop Mais

Williana Lucena, ex-assessora de Hytalo Santos, abriu um Boletim de Ocorrência contra Felca depois de aparecer no vídeo feito pelo youtuber para denunciar a exploração de menores cometida por Hytalo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa polêmica!

