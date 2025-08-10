Logo R7.com
Ex-assessora de Hytalo Santos vai à polícia contra Felca

Williana Lucena, ex-assessora de Hytalo Santos, abriu um Boletim de Ocorrência contra Felca depois de aparecer...

Felca processou perfis que associaram seu nome ao crime de pedofilia. Portal Pop Mais

Williana Lucena, ex-assessora de Hytalo Santos, abriu um Boletim de Ocorrência contra Felca depois de aparecer no vídeo feito pelo youtuber para denunciar a exploração de menores cometida por Hytalo.

