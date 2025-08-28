Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Ex-galã de Hollywood, Mickey Rourke reaparece em rara saída e surpreende fãs com visual irreconhecível

O ator Mickey Rourke, de 72 anos, foi flagrado em uma rara aparição pública e deixou...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Ex-galã de Hollywood, Mickey Rourke reaparece em rara saída e surpreende fãs com visual irreconhecível Portal Pop Mais

O ator Mickey Rourke, de 72 anos, foi flagrado em uma rara aparição pública e deixou muita gente surpresa com seu visual irreconhecível. Conhecido como um dos maiores galãs de Hollywood nos anos 80, o astro de Sin City – A Cidade do Pecado (2005) e O Lutador (2008) foi visto em Beverly Hills enquanto buscava comida em um fast food, após meses longe dos holofotes.

Para saber mais sobre a surpreendente aparição de Mickey Rourke e suas polêmicas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.