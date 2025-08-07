Ex-Marido de Kelly Clarkson, Brandon Blackstock , morre de câncer aos 48 anos Brandon Blackstock, agente de talentos e ex-marido da cantora Kelly Clarkson, morreu nesta quinta-feira (7), aos... Portal Pop Mais|Do R7 07/08/2025 - 17h18 (Atualizado em 07/08/2025 - 17h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Kelly Clarkson e Brandon Blackstock - Foto: Reprodução/ Redes Sociais Portal Pop Mais

Brandon Blackstock, agente de talentos e ex-marido da cantora Kelly Clarkson, morreu nesta quinta-feira (7), aos 48 anos. Segundo um representante, o empresário vinha lutando contra um câncer nos últimos três anos e morreu de forma tranquila, cercado por amigos e familiares.

Para mais detalhes sobre essa triste notícia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Virgínia gastou ‘pequena fortuna’ em jantar de luxo em Dubai; saiba quanto

P. Diddy planeja um grande retorno musical no Madison Square Garden, diz seu advogado

Documentário com os anos finais de Ozzy Osbourne ganha data de estreia