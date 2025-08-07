Ex-Marido de Kelly Clarkson, Brandon Blackstock , morre de câncer aos 48 anos
Brandon Blackstock, agente de talentos e ex-marido da cantora Kelly Clarkson, morreu nesta quinta-feira (7), aos 48 anos. Segundo um representante, o empresário vinha lutando contra um câncer nos últimos três anos e morreu de forma tranquila, cercado por amigos e familiares.
