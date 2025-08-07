Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Ex-Marido de Kelly Clarkson, Brandon Blackstock , morre de câncer aos 48 anos

Brandon Blackstock, agente de talentos e ex-marido da cantora Kelly Clarkson, morreu nesta quinta-feira (7), aos...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Kelly Clarkson e Brandon Blackstock - Foto: Reprodução/ Redes Sociais Portal Pop Mais

Brandon Blackstock, agente de talentos e ex-marido da cantora Kelly Clarkson, morreu nesta quinta-feira (7), aos 48 anos. Segundo um representante, o empresário vinha lutando contra um câncer nos últimos três anos e morreu de forma tranquila, cercado por amigos e familiares.

Para mais detalhes sobre essa triste notícia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.