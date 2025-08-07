Ex-marido de Preta Gil assume novo romance e debocha de críticas Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, foi visto ao lado de sua nova companheira apenas duas... Portal Pop Mais|Do R7 07/08/2025 - 06h38 (Atualizado em 07/08/2025 - 06h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rodrigo Godoy Portal Pop Mais

Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, foi visto ao lado de sua nova companheira apenas duas semanas após o falecimento da cantora, o que gerou repercussão nas redes sociais.

Para saber mais sobre a reação de Rodrigo Godoy e os desdobramentos dessa história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Britney Spears está escrevendo dois romances

Faustão é internado em São Paulo e filho cancela festa

Mulher ganha R$ 22 mil por mês vendendo leite materno para fisiculturistas