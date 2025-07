Ex-mulher de Manoel Gomes, do hit “caneta azul’ relata abandono nas redes sociais após ir ao mercado: “Me largou” A ex-mulher do cantor Manoel Gomes, conhecido nacionalmente pelo hit “Caneta Azul”, usou as redes sociais... Portal Pop Mais|Do R7 28/07/2025 - 15h18 (Atualizado em 28/07/2025 - 15h18 ) twitter

Ex-mulher de Manoel Gomes, do hit Portal Pop Mais

A ex-mulher do cantor Manoel Gomes, conhecido nacionalmente pelo hit “Caneta Azul”, usou as redes sociais neste domingo (27) para relatar um episódio que, segundo ela, marcou o fim do relacionamento com o artista. Em vídeos publicados no Instagram, Diva Gomes afirmou que foi abandonada por Manoel pouco tempo depois de se mudar com ele para o Maranhão.

Para saber mais sobre essa história impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

