Ex-namorado de infância de Marília Mendonça viraliza ao compartilhar fotos inéditas da cantora

Alex Matos, que se apresentou como o primeiro namorado de Marília Mendonça (1995 – 2021), viralizou...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Alex Matos, que se apresentou como o primeiro namorado de Marília Mendonça (1995 – 2021), viralizou nas redes sociais ao publicar fotos inéditas da cantora. Os registros vão desde a época em que os dois namoraram, entre 2007 e 2008, até momentos após o rompimento. Na ocasião, Marília tinha apenas 12 anos, enquanto Alex tinha 13.

