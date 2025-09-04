Fabiana Justus esclarece que fez transplante de medula óssea pelo SUS: “Não foi dinheiro que comprou minha medula”
A influenciadora Fabiana Justus, de 38 anos, afirmou que seu transplante de medula óssea foi realizado por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). A declaração foi feita nesta quarta-feira (4), após críticas de seguidores que sugeriram que sua recuperação se deveu exclusivamente a privilégios financeiros.
Para saber mais sobre a história de Fabiana e como o SUS desempenhou um papel crucial em seu tratamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
