Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Fabiana Justus esclarece que fez transplante de medula óssea pelo SUS: “Não foi dinheiro que comprou minha medula”

A influenciadora Fabiana Justus, de 38 anos, afirmou que seu transplante de medula óssea foi realizado...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Fabiana Justus esclarece que fez transplante de medula óssea pelo SUS: Portal Pop Mais

A influenciadora Fabiana Justus, de 38 anos, afirmou que seu transplante de medula óssea foi realizado por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). A declaração foi feita nesta quarta-feira (4), após críticas de seguidores que sugeriram que sua recuperação se deveu exclusivamente a privilégios financeiros.

Para saber mais sobre a história de Fabiana e como o SUS desempenhou um papel crucial em seu tratamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.