“Falso, abusivo e narcisista”: MC Daniel é acusado por amigo de ex-namorada após término com Lorena Maria Após o conturbado término entre MC Daniel e a influenciadora Lorena Maria movimentar as redes sociais... Portal Pop Mais|Do R7 14/07/2025 - 11h38 (Atualizado em 14/07/2025 - 11h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

“Falso, abusivo e narcisista”: MC Daniel é acusado por amigo de ex-namorada após término com Lorena Maria Portal Pop Mais

Após o conturbado término entre MC Daniel e a influenciadora Lorena Maria movimentar as redes sociais no fim de semana, uma nova bomba estourou nesta segunda-feira (14). Rapha Werneck, amigo próximo da mãe do filho do funkeiro, resolveu quebrar o silêncio e fez graves acusações contra o cantor.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa polêmica!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Quem é Lias Cândido, novo queridinho na criação de conteúdo adulto?

DJ é executado a tiros minutos antes de apresentação no Maranhão

VÍDEO: Gabrielly Miguel, do Casal Maloka, deixa o Brasil após receber ameaças transfóbicas