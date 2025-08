Fãs rastreiam viagem de jatinho de Zé Felipe para cidade onde mora Ana Castela; veja Parece que tá rolando mesmo! Os fãs de Zé Felipe conseguiram rastrear uma viagem do cantor... Portal Pop Mais|Do R7 06/08/2025 - 12h39 (Atualizado em 06/08/2025 - 12h39 ) twitter

Fãs rastreiam viagem de jatinho de Zé Felipe para cidade onde mora Ana Castela; veja Portal Pop Mais

Parece que tá rolando mesmo! Os fãs de Zé Felipe conseguiram rastrear uma viagem do cantor com destino à cidade onde mora Ana Castela. O jatinho do cantor saiu de Goiânia com destino à Londrina durante a madrugada.

Para saber mais sobre essa movimentação e os rumores que cercam o suposto romance, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

