Fernanda Rodrigues anuncia volta de câncer e nova cirurgia

Fernanda Rodrigues usou o Instagram, nesta segunda-feira (18), para contar que descobriu o retorno de um...

Fernanda Rodrigues usou o Instagram, nesta segunda-feira (18), para contar que descobriu o retorno de um câncer um ano depois de ter passado por cirurgia de remoção. A atriz explicou que vai precisar enfrentar um novo procedimento para tratar o problema.

