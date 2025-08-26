Filha de Heloísa Perissé é condenada a indenizar motorista de aplicativo após acusação falsa; saiba mais
A atriz Luisa Périssé, filha de Heloísa Perissé, foi condenada a pagar uma indenização de R$...
A atriz Luisa Périssé, filha de Heloísa Perissé, foi condenada a pagar uma indenização de R$ 10 mil a um motorista de aplicativo injustamente acusado de tentar dopar uma passageira em 2022.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse caso polêmico!
