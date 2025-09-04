Filho atualiza estado de saúde de Raul Gil
O apresentador Raul Gil, de 87 anos, foi internado na noite da última quarta-feira (3) no Hospital Moriah, localizado no bairro de Moema, zona sul de São Paulo, após relatar um mal-estar. Ao POP Mais, Raulzinho, filho do apresentador, relatou que o pai sentiu cólicas e indisposição, mas que está bem.
