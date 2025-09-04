Filho atualiza estado de saúde de Raul Gil O apresentador Raul Gil, de 87 anos, foi internado na noite da última quarta-feira (3) no... Portal Pop Mais|Do R7 04/09/2025 - 09h18 (Atualizado em 04/09/2025 - 09h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

raul gil Portal Pop Mais

O apresentador Raul Gil, de 87 anos, foi internado na noite da última quarta-feira (3) no Hospital Moriah, localizado no bairro de Moema, zona sul de São Paulo, após relatar um mal-estar. Ao POP Mais, Raulzinho, filho do apresentador, relatou que o pai sentiu cólicas e indisposição, mas que está bem.

Para mais detalhes sobre a saúde de Raul Gil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Fabiana Justus esclarece que fez transplante de medula óssea pelo SUS: “Não foi dinheiro que comprou minha medula”

Vídeo: Val Marchiori desabafa sobre angústia durante tratamento contra câncer de mama

João Guilherme ironiza Rafael Cardoso após polêmica com cropped; entenda