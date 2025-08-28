Filho de Cássia Eller celebra aniversário de 32 anos com Luisa Arraes em post raro nas redes O cantor Chico Chico, filho de Cássia Eller, completou 32 anos nesta quinta-feira (28) e marcou... Portal Pop Mais|Do R7 28/08/2025 - 13h18 (Atualizado em 28/08/2025 - 13h18 ) twitter

O cantor Chico Chico, filho de Cássia Eller, completou 32 anos nesta quinta-feira (28) e marcou a data ao compartilhar fotos românticas ao lado da namorada, a atriz Luisa Arraes. O registro ganhou repercussão pelo caráter raro, o músico costuma ser discreto em sua vida pessoal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

