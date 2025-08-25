Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Filho de Neymar, Davi Lucca comemora 14 anos com festa temática do Santos e show de L7NNON

Davi Lucca, filho de Neymar com Carol Dantas, celebrou seu aniversário de 14 anos neste domingo...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

davi lucca Portal Pop Mais

Davi Lucca, filho de Neymar com Carol Dantas, celebrou seu aniversário de 14 anos neste domingo (14) com uma festa em grande estilo. O evento teve como tema o Santos Futebol Clube, time em que o craque atua atualmente, e contou ainda com uma apresentação exclusiva do rapper L7NNON.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre a celebração!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.