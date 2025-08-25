Filho de Neymar, Davi Lucca comemora 14 anos com festa temática do Santos e show de L7NNON Davi Lucca, filho de Neymar com Carol Dantas, celebrou seu aniversário de 14 anos neste domingo... Portal Pop Mais|Do R7 25/08/2025 - 16h20 (Atualizado em 25/08/2025 - 16h20 ) twitter

davi lucca Portal Pop Mais

Davi Lucca, filho de Neymar com Carol Dantas, celebrou seu aniversário de 14 anos neste domingo (14) com uma festa em grande estilo. O evento teve como tema o Santos Futebol Clube, time em que o craque atua atualmente, e contou ainda com uma apresentação exclusiva do rapper L7NNON.

