Fiuk e Fábio Jr.: entenda a crise entre pai e filho que movimenta as redes sociais O último domingo (10) foi marcado por homenagens ao Dia dos Pais em todo o Brasil,... Portal Pop Mais|Do R7 11/08/2025 - 12h58 (Atualizado em 11/08/2025 - 12h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fiuk e Fábio Jr.: entenda a crise entre pai e filho que movimenta as redes sociais Portal Pop Mais

O último domingo (10) foi marcado por homenagens ao Dia dos Pais em todo o Brasil, mas para Fiuk, a data serviu de palco para uma alfinetada pública no pai, o cantor Fábio Jr., com quem mantém uma relação abertamente complicada há mais de dois anos.

Para entender todos os detalhes dessa relação tumultuada e as recentes polêmicas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Netflix libera suspense e novidades para maratonar nesta semana

Vídeo de ‘alien’ na varanda viraliza após gravação de moradora: ‘Vão achar que sou louca’

Justiça no K-Pop! NewJeans derrota youtuber assediador e recebe indenização milionária; entenda o caso