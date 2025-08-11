Logo R7.com
Fiuk e Fábio Jr.: entenda a crise entre pai e filho que movimenta as redes sociais

O último domingo (10) foi marcado por homenagens ao Dia dos Pais em todo o Brasil,...

O último domingo (10) foi marcado por homenagens ao Dia dos Pais em todo o Brasil, mas para Fiuk, a data serviu de palco para uma alfinetada pública no pai, o cantor Fábio Jr., com quem mantém uma relação abertamente complicada há mais de dois anos.

Para entender todos os detalhes dessa relação tumultuada e as recentes polêmicas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

