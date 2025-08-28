Forbes revela os 10 bilionários mais ricos do Brasil em 2025; veja a lista Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, mantém a liderança pelo segundo ano seguido Portal Pop Mais|Do R7 28/08/2025 - 12h58 (Atualizado em 28/08/2025 - 12h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Forbes revela os 10 bilionários mais ricos do Brasil em 2025; veja a lista Portal Pop Mais

A Forbes lançou nesta quinta-feira (28) a nova edição do ranking dos bilionários brasileiros de 2025, que inclui 300 nomes com patrimônio acima de R$ 1 bilhão. No topo da lista, Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, mantém a liderança pelo segundo ano seguido. Entre os dez primeiros, Vicky Safra se destaca como a única mulher.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra quem são os bilionários que dominam o Brasil em 2025!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Amiga de Ana Castela revela motivo da aproximação com Zé Felipe

Tati Machado retorna à TV em setembro no comando do Mais Você

Anne Hathaway cai de escada durante gravação de ‘O Diabo Veste Prada 2’; vídeo