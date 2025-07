Fundador anuncia retorno do Orkut com foco no Brasil O fundador do Orkut, Orkut Büyükkökten, anunciou que está desenvolvendo uma nova versão da rede social... Portal Pop Mais|Do R7 09/07/2025 - 01h17 (Atualizado em 09/07/2025 - 01h17 ) twitter

orkut esta de volta Portal Pop Mais

O fundador do Orkut, Orkut Büyükkökten, anunciou que está desenvolvendo uma nova versão da rede social com foco no Brasil, seu principal mercado nos anos 2000.

Para saber mais sobre essa nova proposta que promete resgatar a essência do Orkut, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

