Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Gabrielzinho e namorada trocam declarações de amor nas redes sociais: “Obrigada por me fazer tão feliz”

O nadador paralímpico Gabriel Geraldo Araujo, conhecido como Gabrielzinho, de 23 anos, encantou os seguidores nesta...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

gabrielzinho namorada declara Portal Pop Mais

O nadador paralímpico Gabriel Geraldo Araujo, conhecido como Gabrielzinho, de 23 anos, encantou os seguidores nesta quarta-feira (3) ao trocar mensagens carinhosas com a namorada, Karol Soares, nas redes sociais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre essa linda história de amor!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.