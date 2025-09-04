Gabrielzinho e namorada trocam declarações de amor nas redes sociais: “Obrigada por me fazer tão feliz” O nadador paralímpico Gabriel Geraldo Araujo, conhecido como Gabrielzinho, de 23 anos, encantou os seguidores nesta... Portal Pop Mais|Do R7 04/09/2025 - 09h38 (Atualizado em 04/09/2025 - 09h38 ) twitter

gabrielzinho namorada declara Portal Pop Mais

O nadador paralímpico Gabriel Geraldo Araujo, conhecido como Gabrielzinho, de 23 anos, encantou os seguidores nesta quarta-feira (3) ao trocar mensagens carinhosas com a namorada, Karol Soares, nas redes sociais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre essa linda história de amor!

