Gato Preto recebe policiais nu e com duas mulheres após acidente com Porsche em SP Portal Pop Mais

O influenciador digital Samuel Sant’anna, conhecido como Gato Preto, se envolveu em mais uma polêmica na manhã desta quarta-feira (20), após um grave acidente de trânsito na Avenida Faria Lima, Zona Oeste de São Paulo. Além de ser apontado como responsável pela colisão, o influenciador surpreendeu os policiais ao recebê-los nu e acompanhado de duas mulheres em seu apartamento.

