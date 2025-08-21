Gato Preto recebe policiais nu e com duas mulheres após acidente com Porsche em SP
O influenciador digital Samuel Sant’anna, conhecido como Gato Preto, se envolveu em mais uma polêmica na...
O influenciador digital Samuel Sant’anna, conhecido como Gato Preto, se envolveu em mais uma polêmica na manhã desta quarta-feira (20), após um grave acidente de trânsito na Avenida Faria Lima, Zona Oeste de São Paulo. Além de ser apontado como responsável pela colisão, o influenciador surpreendeu os policiais ao recebê-los nu e acompanhado de duas mulheres em seu apartamento.
Para mais detalhes sobre essa situação inusitada, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
