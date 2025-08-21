Gato Preto recebe policiais nu e com duas mulheres após acidente com Porsche em SP O influenciador digital Samuel Sant’anna, conhecido como Gato Preto, se envolveu em mais uma polêmica na... Portal Pop Mais|Do R7 20/08/2025 - 22h38 (Atualizado em 20/08/2025 - 22h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gato Preto recebe policiais nu e com duas mulheres após acidente com Porsche em SP Portal Pop Mais

O influenciador digital Samuel Sant’anna, conhecido como Gato Preto, se envolveu em mais uma polêmica na manhã desta quarta-feira (20), após um grave acidente de trânsito na Avenida Faria Lima, Zona Oeste de São Paulo. Além de ser apontado como responsável pela colisão, o influenciador surpreendeu os policiais ao recebê-los nu e acompanhado de duas mulheres em seu apartamento.

Para mais detalhes sobre essa situação inusitada, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Turistas alemães são assaltados e deixados nus em Copacabana

Ary Mirelle encanta ao mostrar o quarto do segundo filho com João Gomes

Descobertas da Groover: 6 nomes da música europeia para adicionar à sua playlist